В Тюмени водитель «Яндекс.Такси» оскорбил пассажирку из-за неоплаты проезда. Затем удерживал ее в салоне авто. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
«Сегодня водитель такси удерживал девушку в салоне авто. Ей пришлось выпрыгивать на ходу», — выложил анонимный пост с видеозаписью инцидента местный житель в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видео слышно, как таксист материт пассажирку из-за того, что она не смогла перевести сразу деньги за проезд. Водитель специально увез девушку в другом направлении, чтобы получить с нее больше денег.
Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудник такси «Максим» многократно оскорбил беременную пассажирку. Девушка разместила видео в социальных сетях. По словам автора поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя.
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В Тюмени водитель «Яндекс.Такси» оскорбил пассажирку из-за неоплаты проезда. Затем удерживал ее в салоне авто. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Сегодня водитель такси удерживал девушку в салоне авто. Ей пришлось выпрыгивать на ходу», — выложил анонимный пост с видеозаписью инцидента местный житель в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видео слышно, как таксист материт пассажирку из-за того, что она не смогла перевести сразу деньги за проезд. Водитель специально увез девушку в другом направлении, чтобы получить с нее больше денег. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудник такси «Максим» многократно оскорбил беременную пассажирку. Девушка разместила видео в социальных сетях. По словам автора поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя.