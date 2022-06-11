Водитель такси в Тюмени обматерил пассажирку из-за неоплаты проезда (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени водитель «Яндекс.Такси» оскорбил пассажирку из-за неоплаты проезда. Затем удерживал ее в салоне авто. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Сегодня водитель такси удерживал девушку в салоне авто. Ей пришлось выпрыгивать на ходу», — выложил анонимный пост с видеозаписью инцидента местный житель в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видео слышно, как таксист материт пассажирку из-за того, что она не смогла перевести сразу деньги за проезд. Водитель специально увез девушку в другом направлении, чтобы получить с нее больше денег.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудник такси «Максим» многократно оскорбил беременную пассажирку. Девушка разместила видео в социальных сетях. По словам автора поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя.