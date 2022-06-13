На дорогах Кургана ввели ограничения

Движение грузовиков в Кургане ограничат до 7 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 7 августа ограничили движение большегрузов по 13 дорогам. О продлении запрета сообщает официальный сайт мэрии. Предыдущее ограничение действовало до 9 июня.

«Администрация города информирует, что ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения продлено», — говорится в опубликованном сообщении. Под ограничение попадают следующие дороги:

Восточный проезд от пос. Керамзитный до федеральной трассы 254 «Иртыш»;

мкрн. Челноково, ул. Челноковская;

пер. Солнечный (ст. «Надежда»);

пер. Начальный (ст. «Надежда»);

мкрн. Глинки, ул. Новая;

мкрн. Глинки, ул. Сибирская;

мкрн. Глинки, ул. Центральная;

мкрн. Глинки, ул. Загородная;

ул. Глинки микрорайон;

пос. Керамзитовый;

пос. Керамзитный;

ул. Железнодорожная;

шоссе Ботаническое.

Движение грузовых автомобилей по дорогам, попадающим под ограничение, будет разрешено при наличии специального разрешения. Получить его можно в департаменте развития городского хозяйства.

Запрет не распространяется на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Также под ограничения не попадают перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника.

Ранее подобный запрет власти Кургана вводили 10 мая. Он действовал до 9 июня. Запрет введен городской администрацией, чтобы обеспечить сохранность дорог.