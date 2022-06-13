Мужчина проколол колеса нескольким машинам, припаркованным у дома на Лесобазе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Несколько автомобилей в одном из дворов Тюмени были атакованы вандалом, который проколол машинам колеса. Об этом жители сообщили в социальных сетях. По данным полицейских, мужчина уже найден и ждет наказания.

«Какой-то неадекват на днях прокалывал колеса на Камчатской, 1. Я найду тебя», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к записи, запечатлено, как неизвестный мужчина целенаправленно прокалывает колеса нескольким машинам. Поведение тюменца не оставило жителей города равнодушными.

«Во глупыш. Этим же шилом, да ему в задницу», — написала Нина Пушникова. «Руки бы ему оборвать за такое», — отметила Яна Межецкая. «Автомобильный Чикатило», — подытожила Оксана Сергеевна.

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области сообщили, что злоумышленник уже установлен. «В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало и о других случаях вандализма. Так, в Ишиме неизвестные осквернили кладбище, а до этого подростки затушили Вечный огонь, забросав его цветами.