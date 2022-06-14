Сжигание пуха крайне пожароопасно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В одном из дворов Тюмени засняли, как дворник борется с последствиями цветения тополей, сжигая налетевший пух. Видео опасной уборки разместили в социальных сетях.

«Мыс, Судоремонтная, дом 16. Дворник поджигает пух. В соответствующие службы тоже отправили информацию», — такой пост анонимный автор разместил в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео сотрудник, подметающий двор от тополиного пуха, сгребает его в кучи и поджигает. Обслуживанием дома занимается «УК на Пражской». URA.RU обратилось за комментарием в компанию.

«Мы сами увидели это видео буквально только что. Дворник — не наш сотрудник, а подрядной организации, которую мы нанимаем. Сейчас решаем вопрос с ними, разбираемся в ситуации», — рассказала агентству руководитель УК Елена Калашникова. Назвать подрядчика она отказалась.

Ранее управление МЧС по Тюменской области призвало граждан быть особо внимательными в период цветения тополей. Появляющийся пух крайне пожароопасен, сжигать его категорически запрещается. Кроме того, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено проведение огневых работ.