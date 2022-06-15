Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
«Благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось предотвратить теракт против руководства нашего государства», — приводит слова Енина РИА «Новости». Он уточнил, что подробнее об инциденте расскажут позднее.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается покушения со стороны солдат ВСУ, поэтому решил усилить личную охрану, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, Киев готовит репрессии для тех, кто может создать угрозу. Как писал telegram-канал «Джокер ДНР», генералы ВСУ готовятся к ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии.
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