Жителям Курганской области собираются продлить жизнь

На территории Курганской области планируют внедрить комплекс мер, направленных на активное долголетие. Информация размещена на официальном сайте правительства региона.
«В Курганской области планируется внедрить комплекс мер по профилактике и лечению переломов у пожилых. Это один из факторов, которые значительно влияют на качество и продолжительность жизни людей старшего поколения», — написано на сайте.
Профилактика падений переломов — это ключевая часть программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 15 июня в областной клинической больнице прошло первое совещание со специалистами по внедрению комплекса и сотрудниками проектного офиса.
Меры лечения и профилактики будут внедрять на территории области уже с этого года. В будущем будут разработаны нормативно-правовые документы, проведена оценку потребностей, введены специализированные тесты. Специалисты проекта начнут выявлять группы риска и проводить профилактическую работу.
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На территории Курганской области планируют внедрить комплекс мер, направленных на активное долголетие. Информация размещена на официальном сайте правительства региона. «В Курганской области планируется внедрить комплекс мер по профилактике и лечению переломов у пожилых. Это один из факторов, которые значительно влияют на качество и продолжительность жизни людей старшего поколения», — написано на сайте. Профилактика падений переломов — это ключевая часть программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 15 июня в областной клинической больнице прошло первое совещание со специалистами по внедрению комплекса и сотрудниками проектного офиса. Меры лечения и профилактики будут внедрять на территории области уже с этого года. В будущем будут разработаны нормативно-правовые документы, проведена оценку потребностей, введены специализированные тесты. Специалисты проекта начнут выявлять группы риска и проводить профилактическую работу.