Жителям Курганской области собираются продлить жизнь

Минздрав: Падения и переломы существенно влияют на продолжительность жизни пожилых граждан РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Курганской области планируют внедрить комплекс мер, направленных на активное долголетие. Информация размещена на официальном сайте правительства региона.

«В Курганской области планируется внедрить комплекс мер по профилактике и лечению переломов у пожилых. Это один из факторов, которые значительно влияют на качество и продолжительность жизни людей старшего поколения», — написано на сайте.

Профилактика падений переломов — это ключевая часть программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 15 июня в областной клинической больнице прошло первое совещание со специалистами по внедрению комплекса и сотрудниками проектного офиса.

Меры лечения и профилактики будут внедрять на территории области уже с этого года. В будущем будут разработаны нормативно-правовые документы, проведена оценку потребностей, введены специализированные тесты. Специалисты проекта начнут выявлять группы риска и проводить профилактическую работу.