У курганского застройщика прошли обыски

Об обысках у Александра Бабочкина рассказали инсайдеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У курганского застройщика Александра Бабочкина прошли обыски, изъята документация. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовым структурам и строительной отрасли.

«У застройщика Александра Бабочкина накануне прошли обыски дома и в офисе. Силовики изъяли документацию, в том числе бухгалтерскую, в рамках уголовных дел, возбужденных областным СУ СК», — поделился один из инсайдеров.

Бабочкин отказался от комментариев для URA.RU. В следственном управлении СК по Курганской области также не стали комментировать эту информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что региональное СУ СК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Кургана при выдаче застройщику разрешения на строительство трех многоквартирных жилых домов. Ход расследования контролирует лично глава СК России Александр Бастрыкин. При этом Бабочкин объяснял, что ранее уже выиграл два суда против группы жителей соседних домов, так как строительство проходит на законных основаниях.