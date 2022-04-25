Бастрыкин ждет отчета курганского СК по уголовному делу на мэрию

Жители соседних домов жалуются на причиненный ущерб в связи с новыми стройками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о проведении расследования в отношении чиновников мэрии Кургана. Речь идет о выдаче разрешения на строительство трех многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте СУ СК России.

«Ход и результаты расследования по поручению А.И. Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано на сайте следственного комитета РФ. Жители соседних со стройками домов неоднократно приходили на личный приемы в следственный комитет, где давали свидетельские показания.

Горожане утверждают, что из-за строительства в их домах возникли проблемы, например, образовались трещины. Кроме того, в одном из новых домов будет размещена котельная без пожарных гидрантов, что нарушает противопожарные требования. Другие курганцы отравились неизвестными веществами, предположительно, из-за жидкости, которая заполнила котлован на стройплощадке. В настоящее время рамках следствия проводятся судебные строительно-технические экспертизы.