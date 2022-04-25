25 апреля 2022

Бастрыкин ждет отчета курганского СК по уголовному делу на мэрию

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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, жилой комплекс, стройка, улица климова, строительная площадка, династия, династия на климова
Жители соседних домов жалуются на причиненный ущерб в связи с новыми стройками Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о проведении расследования в отношении чиновников мэрии Кургана. Речь идет о выдаче разрешения на строительство трех многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте СУ СК России.

«Ход и результаты расследования по поручению А.И. Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано на сайте следственного комитета РФ. Жители соседних со стройками домов неоднократно приходили на личный приемы в следственный комитет, где давали свидетельские показания.

Горожане утверждают, что из-за строительства в их домах возникли проблемы, например, образовались трещины. Кроме того, в одном из новых домов будет размещена котельная без пожарных гидрантов, что нарушает противопожарные требования. Другие курганцы отравились неизвестными веществами, предположительно, из-за жидкости, которая заполнила котлован на стройплощадке. В настоящее время рамках следствия проводятся судебные строительно-технические экспертизы.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о проведении расследования в отношении чиновников мэрии Кургана. Речь идет о выдаче разрешения на строительство трех многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте СУ СК России. «Ход и результаты расследования по поручению А.И. Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано на сайте следственного комитета РФ. Жители соседних со стройками домов неоднократно приходили на личный приемы в следственный комитет, где давали свидетельские показания. Горожане утверждают, что из-за строительства в их домах возникли проблемы, например, образовались трещины. Кроме того, в одном из новых домов будет размещена котельная без пожарных гидрантов, что нарушает противопожарные требования. Другие курганцы отравились неизвестными веществами, предположительно, из-за жидкости, которая заполнила котлован на стройплощадке. В настоящее время рамках следствия проводятся судебные строительно-технические экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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