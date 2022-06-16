Ушел из жизни бывший главный спасатель Тюмени

Святослав Федюшин прошел путь от рядового спасателя до начальника службы Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший руководитель «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Святослав Федюшин скончался 16 июня, на 69 году жизни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

«Святослав Васильевич Федюшин ушел из жизни 16 июня, в возрасте 68 лет. За годы жизни он прошел все ступеньки профессиональной деятельности: от спасателя до начальника „Тюменской областной службы экстренного реагирования“. Святослав постоянно повышал свой профессиональный уровень, за его плечами ни одна спасенная жизнь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТОСЭР.

Святослав Федюшин был трижды награжден ведомственными наградами: нагрудными знаками МЧС «За заслуги», «Почетный знак МЧС России», «За сотрудничество во имя спасения». Должность руководителя ТОСЭР он покинул в 2017 году, а окончательно ушел на пенсию в 2019-м. Прощание с тюменцем состоится 19 июня, с 11: 00 до 12:00, в ритуальном зале № 2 (Юрия Семовских, 12).

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени скончался заслуженный врач РФ Николай Ильченко. Он умер в 76 лет, 46 из которых отдал медицине.

Святослав Федюшин ушел из жизни в 68 лет Фото: пресс-служба ТОСЭР