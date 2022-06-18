«Ямал» совершил первый полет на Алтай. Видео

19 июня 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Самолеты в Горно-Алтайск будут летать по воскресеньям Telegram-канал «Импульс Севера» Из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Горно-Алтайск отправился первый самолет авиакомпании «Ямал». Пост и видео об этом опубликованы в telegram-канале «Импульс Севера». «Первый авиарейс на Алтай в истории округа. Сегодня, 19 июня, из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск вылетел Sukhoi Superjet 100. В пути он проведет 2 часа 15 минут», — сообщается в публикации. Билеты на эти рейсы субсидируются из регионального бюджета. Вылеты из Нового Уренгоя будут осуществляться по воскресеньям в 9:20. Ранее URA.RU сообщало, что на маршрутах до Алтая будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100. Он вмещает 93 пассажира и имеет бизнес и эконом классы обслуживания. Власти предполагают, что рейсами смогут воспользоваться более 2 500 пассажиров. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Горно-Алтайск отправился первый самолет авиакомпании «Ямал». Пост и видео об этом опубликованы в telegram-канале «Импульс Севера». «Первый авиарейс на Алтай в истории округа. Сегодня, 19 июня, из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск вылетел Sukhoi Superjet 100. В пути он проведет 2 часа 15 минут», — сообщается в публикации. Билеты на эти рейсы субсидируются из регионального бюджета. Вылеты из Нового Уренгоя будут осуществляться по воскресеньям в 9:20. Ранее URA.RU сообщало, что на маршрутах до Алтая будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100. Он вмещает 93 пассажира и имеет бизнес и эконом классы обслуживания. Власти предполагают, что рейсами смогут воспользоваться более 2 500 пассажиров.