Жители дома в ЯНАО недовольны открытием шашлычной во дворе

Запах шашлыка жители чувствуют во всем дворе Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU

В одном из микрорайонов города Новый Уренгой жители дома возмущены работой шашлычной — дым от угля проникает в квартиры и не дает нормально дышать. Также нетрезвые посетители поют песни под окнами. Эту проблему обсуждают жители в городской группе «Гороро | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне просто интересно, о чем думал чиновник, подписывая разрешение на работу шашлычной (бывший магазин „Моя семья“,Советский 3/1) в жилой зоне? Сейчас жара и невозможно открыть окно. Дым и вонь! Почему мы должны этим дышать? Куда и кому жаловаться?» — написала жительница дома Елена Мороз.

Корреспонденты URA.RU связались с хозяином заведения — он пообещал в самые кратчайшие сроки разобраться в данной ситуации. «В течении недели мы установим гидрофильтр, и на 80-90% ситуация с запахом и дымом наладится», — пояснил директор шашлычной. Также владелец уточнил, что кафе у них семейное, и доносящийся шум, не считая некоторых моментов, незначительный. «У нас был момент, когда на улице сидела компания, и то не знаю наши или нет, а до этого шума не было, люди выходят конечно, разговаривают. Окна у нас заблокированы, когда музыка играет, не слышно» — рассказал руководитель кафе «Моя семья»

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Салехарда судебные приставы и кафе устроили помойку. В администрации города проинформировали, что мусорная площадка принадлежит юридическому лицу и вывоз отходов осуществляется по его заявке.

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