Китай выразил протест Республике Корея и Японии

Делегация законодательных представителей Южной Кореи и Японии посетили Тайвань, чтобы почтить вниманием новоизбранного главу администрации и депутатов Законодательного юаня (парламент) Лай Циндэ. В связи с этим визитом Китай выразил протест Сеулу и Токио, обвинив их в нарушении принципа "одного Китая".
"Мы призываем Республику Корея соблюдать принцип "одного Китая", воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела Китая, от любой поддержки сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", — отмечается в официальном обращении представителей КНР в южнокорейском посольстве. По вопросу взаимоотношений между странами прошло отдельное обсуждение. В свою очередь, посольство КНР в Токио подчеркнуло, что Япония также не должна вмешиваться в дела Китая, посоветовав ей быть осторожнее как в своих делах, так и действиях.
Выборы президента Китайской республики Тайвань состоялись 13 января 2024 года. Территорию посетили как представители из Кореи, так и Японии. В 2022 году отношения между КНР и Тайванем заметно ухудшились. Китай считает эту территорию собственной, в то время как Тайвань выступает за независимость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.