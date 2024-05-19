Ямальцы готовятся к сильному ветру, а судам не хватает кадров: события дня

Судейское сообщество Ямала столкнулось с нехваткой кадров
Ямальцы готовятся к ухудшению погодных условий. Судейскому сообществу ЯНАО требуется пополнение в связи с отставками. Об этих и других событиях, произошедших 20 мая в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.
- На Ямале ожидают усиления ветров — 21 мая в округе прогнозируют порывы до 17 метров в секунду. Из-за ветра ожидаются перерывы в работе переправы Салехард-Лабытнанги.
- Судейское сообщество на Ямале требует пополнения в связи с отставками. В ряде окружных судов набирают новых сотрудников.
- В сентябре жителей окружной столицы ожидает Всероссийский фестиваль по созданию скульптур.
- Пенсионер из Ноябрьска пострадал в ходе пожара в частной бане.
- Пожар в деревянном доме в Ноябрьске мог произойти из-за поджога. Полиция занята поисками виновных.
- Жительница Ямала заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на сожителя.
- За два года между Салехардом и Лабытнанги построят кольцевую развязку.
- Окружная прокуратура отметила 93-летие без постоянного руководителя.
- Две тысячи камер будут следить за ямальскими школьниками на ОГЭ и ЕГЭ.
- В Муравленко готовятся начинать строительство инфекционного отделения.
- Выпускники из ЯНАО отправятся в столицу России на Кремлевский бал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!