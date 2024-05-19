19 мая 2024

Ямальцы готовятся к сильному ветру, а судам не хватает кадров: события дня

Жителей ЯНАО предупреждают об усилении ветров 21 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейское сообщество Ямала столкнулось с нехваткой кадров
Судейское сообщество Ямала столкнулось с нехваткой кадров Фото:

Ямальцы готовятся к ухудшению погодных условий. Судейскому сообществу ЯНАО требуется пополнение в связи с отставками. Об этих и других событиях, произошедших 20 мая в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.

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Ямальцы готовятся к ухудшению погодных условий. Судейскому сообществу ЯНАО требуется пополнение в связи с отставками. Об этих и других событиях, произошедших 20 мая в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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