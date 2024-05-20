Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с главными федеральными инспекторами и озвучил им три важные задачи: по исполнению нацпроектов, созданию коллегии по борьбе с ЧС и по анализу собственной работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
«Инструменты, которые будут задействованы в новых нацпроектах, должны работать максимально эффективно. Для этого нужна серьезная работа над ошибками. Важно закончить работу над существующими нацпроектами и посмотреть, что удалось, что нет и почему», — прокомментировал Якушев одну из задач.
Создание совещательного-коллегиального органа по борьбе с ЧС поможет системно бороться с проблемами. В частности, с паводками и пожарами, с которыми УрФО сталкивается не первый год. Анализ главными федеральными инспекторами своей работы за последние годы поможет определить слабые места и точки роста, а также проработать план задач на будущее, добавил Якушев.
Ранее президент РФ Владимир Путин переназначил Владимира Якушева на должность своего полпреда в Уральском федеральном округе. Якушев, комментируя решение президента, уже тогда заявил, что одна из ключевых задач, которую он ставит перед собой, — реализация нацпроектов.
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