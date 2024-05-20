Изменение ставки НДФЛ: куда пойдут допсредства, как будет выглядеть новая налоговая система

Президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. ЕЕ суть в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, отметил, что дополнительные средства пойдут на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем. Что еще сообщил глава Минфина — в материале URA.RU.
Сбалансированная налоговая система
Справедливая налоговая система должна быть еще и сбалансированной. Силуанов утверждает, что она должна обеспечивать не только стабильные поступления в бюджет для решения общенациональных задач, но и способствовать сокращению социального неравенства как внутри общества, так и между различными регионами.
Он также предостерег богатых налогоплательщиков. По словам Силуанова, у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатого сегмента населения.
Налоговые льготы для семей с детьми
Пользу от налоговых изменений должны получить и семьи с детьми. Силуанов отметил, что, согласно поручению Путина, семьям с двумя детьми и более и невысокими доходами будет предложен вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Прозрачность расходования налогов
Антон Силуанов также подчеркнул важность прозрачности в расходовании налоговых средств. Он заявил, что граждане должны видеть конкретные цели, на которые направляются их налоги. В частности, дополнительные налоговые поступления планируется направлять на социальное развитие страны: улучшение социальных выплат, повышение пенсий и поддержка материнства и детства.
Инвестиции в социальную сферу
Также стоит инвестировать дополнительные средства в социальную инфраструктуру. Силуанов отметил, что стоит продлить программы материнского капитала, охраны материнства и поддержки здоровья женщин.
Поддержка экономики и инфраструктуры
Дополнительные средства будут направлены и на стимулирование отраслей, способствующих долгосрочному росту экономики, и на развитие инфраструктуры, строительство жилья и дорог. Так можно будет обеспечить поддержку экономики страны.
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