ВС РФ уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ: карта СВО на 20 мая

Группировка «Запад»: за сутки уничтожены пять пунктов управления дронами ВСУ

20 мая 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили за сутки один командный украинский пункт, а также пять пунктов управления дронами ВСУ, подчеркнули в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные за сутки в зоне спецоперации на Украине уничтожили пять пунктов управления беспилотниками. Именно дроны ВСУ чаще всего используют для атак по российским территориям. Кроме того, уничтожен командный украинский пункт, подчеркнули в Минобороны РФ. Солдаты также продолжают продвигаться на харьковском и других направлениях. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Уничтожение украинских пунктов управления Экипажи российских истребителей Су-34 уничтожили украинский командный пункт в зоне СВО. Удар был нанесен авиабомбами. В уничтожении объекта принимали участие бойцы из группировки «Восток». В настоящий момент они базируются на донецком направлении. В свою очередь, бойцы ВС РФ из «Западной» группировки поразили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. В настоящий момент военной из данной группировки базируются в Харьковской области и купянском направлении. Обозначения на карте Легенда карты СВО Обстановка в Харьковской области Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. В частности, военные из группировки «Север» уничтожают украинские позиции, а также берут в плен бойцов ВСУ, отмечают российские военкоры. Также сообщается, что российские военные продвигаются в приграничной части территории, уничтожая боевую технику противника. Также, со слов военных журналистов, был уничтожен склад с вооружением ВСУ под Харьковым. Атаки ВСУ по российским территориям ВСУ продолжают запускать свои беспилотники в сторону Белгородской области. Накануне средства ПВО сбили один из таких дронов, пострадавших нет. Затем глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа. В результате погибли двое мирных граждан. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ выпустили 29 ракет по территории Донецкой республики. В частности, были атакованы Донецк, Горловка и Волновахский район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные за сутки в зоне спецоперации на Украине уничтожили пять пунктов управления беспилотниками. Именно дроны ВСУ чаще всего используют для атак по российским территориям. Кроме того, уничтожен командный украинский пункт, подчеркнули в Минобороны РФ. Солдаты также продолжают продвигаться на харьковском и других направлениях. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Экипажи российских истребителей Су-34 уничтожили украинский командный пункт в зоне СВО. Удар был нанесен авиабомбами. В уничтожении объекта принимали участие бойцы из группировки «Восток». В настоящий момент они базируются на донецком направлении. В свою очередь, бойцы ВС РФ из «Западной» группировки поразили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. В настоящий момент военной из данной группировки базируются в Харьковской области и купянском направлении. Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. В частности, военные из группировки «Север» уничтожают украинские позиции, а также берут в плен бойцов ВСУ, отмечают российские военкоры. Также сообщается, что российские военные продвигаются в приграничной части территории, уничтожая боевую технику противника. Также, со слов военных журналистов, был уничтожен склад с вооружением ВСУ под Харьковым. ВСУ продолжают запускать свои беспилотники в сторону Белгородской области. Накануне средства ПВО сбили один из таких дронов, пострадавших нет. Затем глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа. В результате погибли двое мирных граждан. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ выпустили 29 ракет по территории Донецкой республики. В частности, были атакованы Донецк, Горловка и Волновахский район.