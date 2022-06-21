Тюменцам, оставшимся без дома, дадут бесплатное жилье

22 июня 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

На льготу могут рассчитывать, например, пострадавшие от пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городах Тюменской области будет создан маневренный жилой фонд для жителей, оказавшихся в трудной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального обкома КПРФ. В настоящее время маневренный фонд есть только в Тюмени. «Маневренный фонд — это выделяемое для длительной бесплатной аренды жилье для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот фонд есть в Тюмени, но нет в других городах Тюменской области. Такие люди массово обращаются к депутатам с просьбой посодействовать в получении жилья, но его просто нет в городах, и они остаются на улице», — приводит пресс-служба слова регионального парламентария Тамары Казанцевой. С позицией депутата согласился директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По словам чиновника, в новом бюджетном цикле, то есть в трехлетнем проекте бюджета до 2025 года, власти продумают выделение средств в муниципальные бюджеты городов и районов области. Ранее агентство писало, что из-за пожара в Бердюжском районе Тюменской области несколько семей остались без домов. Часть из них пришлось переселить в другие населенные пункты. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В городах Тюменской области будет создан маневренный жилой фонд для жителей, оказавшихся в трудной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального обкома КПРФ. В настоящее время маневренный фонд есть только в Тюмени. «Маневренный фонд — это выделяемое для длительной бесплатной аренды жилье для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот фонд есть в Тюмени, но нет в других городах Тюменской области. Такие люди массово обращаются к депутатам с просьбой посодействовать в получении жилья, но его просто нет в городах, и они остаются на улице», — приводит пресс-служба слова регионального парламентария Тамары Казанцевой. С позицией депутата согласился директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По словам чиновника, в новом бюджетном цикле, то есть в трехлетнем проекте бюджета до 2025 года, власти продумают выделение средств в муниципальные бюджеты городов и районов области. Ранее агентство писало, что из-за пожара в Бердюжском районе Тюменской области несколько семей остались без домов. Часть из них пришлось переселить в другие населенные пункты.