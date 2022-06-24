Путин поздравил выпускников российских школ. «Дерзайте!»

25 июня 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Путин пожелал выпускникам добиваться намеченных целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников России с окончанием учебы. В торжественной речи глава государства пожелал подросткам реализовать свой потенциал и найти дело «по душе». «Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей. И очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь — дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе», — сказал Путин в обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Президент также посоветовал выпускникам всегда ставить для себя самую высокую планку вне зависимости от того, какую профессию они выберут, стараться любые, даже небольшие задачи решать на «пять с плюсом» и «по полной вкладываться» во все начинания. «Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Не сомневаюсь: у вас все получится», — заключил российский лидер. Ранее в Санкт-Петербурге начался ежегодный праздник для десятков тысяч выпускников Алые паруса. Он проходит на Дворцовой площади в акватории реки Невы. С торжественной речью к выпускникам во время открытия также обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает RT. После исторического шоу и музыкального концерта после полуночи под залпы салюта по Неве пройдет фрегат с алыми парусами. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников России с окончанием учебы. В торжественной речи глава государства пожелал подросткам реализовать свой потенциал и найти дело «по душе». «Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей. И очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь — дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе», — сказал Путин в обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Президент также посоветовал выпускникам всегда ставить для себя самую высокую планку вне зависимости от того, какую профессию они выберут, стараться любые, даже небольшие задачи решать на «пять с плюсом» и «по полной вкладываться» во все начинания. «Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Не сомневаюсь: у вас все получится», — заключил российский лидер. Ранее в Санкт-Петербурге начался ежегодный праздник для десятков тысяч выпускников Алые паруса. Он проходит на Дворцовой площади в акватории реки Невы. С торжественной речью к выпускникам во время открытия также обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает RT. После исторического шоу и музыкального концерта после полуночи под залпы салюта по Неве пройдет фрегат с алыми парусами.