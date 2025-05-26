Боец «Добрый» рассказал, как начинался штурм «Азовстали»

Российские подразделения несли потери при штурме завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал российский боец с позывным «Добрый».
«На „Азовстали“ засели националисты. Враги подбили нашу бронемашину. Погиб наш товарищ Шилин, и „Афоня“ с „Валиком“ получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Чтобы добить противника, нам надо было зайти на территорию завода и, так сказать, завершить свою работу», — передает РИА «Новости» слова «Доброго».
Уточняется, что участник боев за Мариуполь сейчас служит в спецполку МВД в Донецкой Народной Республике. За освобождение города он имеет награды.
После освобождения Мариуполя началось его восстановление. Уже в 2022 году на городских стройках трудилось 38 тысяч человек.
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