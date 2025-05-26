Боец «Добрый» рассказал, как начинался штурм «Азовстали»

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Воин вспомнил бои за город
Воин вспомнил бои за город Фото:

Российские подразделения несли потери при штурме завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал российский боец с позывным «Добрый».

«На „Азовстали“ засели националисты. Враги подбили нашу бронемашину. Погиб наш товарищ Шилин, и „Афоня“ с „Валиком“ получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Чтобы добить противника, нам надо было зайти на территорию завода и, так сказать, завершить свою работу», — передает РИА «Новости» слова «Доброго».

Уточняется, что участник боев за Мариуполь сейчас служит в спецполку МВД в Донецкой Народной Республике. За освобождение города он имеет награды.

После освобождения Мариуполя началось его восстановление. Уже в 2022 году на городских стройках трудилось 38 тысяч человек.

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Российские подразделения несли потери при штурме завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал российский боец с позывным «Добрый». «На „Азовстали“ засели националисты. Враги подбили нашу бронемашину. Погиб наш товарищ Шилин, и „Афоня“ с „Валиком“ получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Чтобы добить противника, нам надо было зайти на территорию завода и, так сказать, завершить свою работу», — передает РИА «Новости» слова «Доброго». Уточняется, что участник боев за Мариуполь сейчас служит в спецполку МВД в Донецкой Народной Республике. За освобождение города он имеет награды. После освобождения Мариуполя началось его восстановление. Уже в 2022 году на городских стройках трудилось 38 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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