25 мая 2025

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Онлайн-трансляция

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Поезд наехал на взрывное устройство
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новость из сюжета
В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Подробности в трансляции URA.RU.

23:44 Согласно сервису Я.Карты это железнодорожное полотно — единственное в Новооскольском округе. В районе находится шесть станций.

23:45 ЧП произошло в начале седьмого вечера, сообщает SHOT. В результате сильного взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей.

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Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Подробности в трансляции URA.RU. 23:44 Согласно сервису Я.Карты это железнодорожное полотно — единственное в Новооскольском округе. В районе находится шесть станций. 23:45 ЧП произошло в начале седьмого вечера, сообщает SHOT. В результате сильного взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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