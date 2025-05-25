25 мая 2025

Финский МИД вызвал посла РФ Кузнецова из-за инцидента в воздушном пространстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Российскому послу будет вручена нота с требованием объяснить обстоятельства инцидента
Российскому послу будет вручена нота с требованием объяснить обстоятельства инцидента Фото:

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для разъяснений по поводу инцидента, связанного с якобы нарушением воздушного пространства страны у побережья Порвоо. Об этом сообщает финское агентство Yle со ссылкой на официальные источники.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии», — говорится в публикации. По данным агентства, российскому послу будет передана официальная нота с требованием предоставить объяснения по обстоятельствам инцидента. Финские власти также подчеркнули, что тщательно расследуют детали произошедшего. Речь идет о возможном нарушении воздушного пространства Финляндии двумя военными самолетами РФ.

Ранее посол Павел Кузнецов сообщил, что российские дипломаты в Финляндии сталкиваются с давлением. По его словам, сотрудники дипмиссии регулярно подвергаются оскорблениям, а также получают угрозы, связанные с возможным минированием, что стало для них обыденной реальностью, передает телеканал 360.

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Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для разъяснений по поводу инцидента, связанного с якобы нарушением воздушного пространства страны у побережья Порвоо. Об этом сообщает финское агентство Yle со ссылкой на официальные источники. «Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии», — говорится в публикации. По данным агентства, российскому послу будет передана официальная нота с требованием предоставить объяснения по обстоятельствам инцидента. Финские власти также подчеркнули, что тщательно расследуют детали произошедшего. Речь идет о возможном нарушении воздушного пространства Финляндии двумя военными самолетами РФ. Ранее посол Павел Кузнецов сообщил, что российские дипломаты в Финляндии сталкиваются с давлением. По его словам, сотрудники дипмиссии регулярно подвергаются оскорблениям, а также получают угрозы, связанные с возможным минированием, что стало для них обыденной реальностью, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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