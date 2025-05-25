25 мая 2025

В Ленинградской области подожгли волонтерский штаб участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджигатель уничтожил помощь военным и детям (архивное фото)
Поджигатель уничтожил помощь военным и детям (архивное фото) Фото:

В Ленинградской области неизвестный поджег склад волонтерского штаба, уничтожив гуманитарную помощь для военных в зоне СВО и детей из Курской области. Поджигатель задержан, сообщает правительство области.

«Вечером 24 мая в Подпорожье Ленинградской области произошел поджог склада местного волонтерского штаба. Огнем уничтожены собранное волонтерами обмундирование для военнослужащих в зоне СВО, закупленная техника, а также новая одежда и обувь для детей из Курской области. Преступник задержан», — уточняется в telegram-канале правительства Ленинградской области.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что отправка гуманитарного груза в зону СВО планировалась 29 мая. «Злоумышленник намеренно поджег именно помещение склада, где хранились вещи, техника и медикаменты», — написала она. Особое возмущение волонтеров вызвало уничтожение детской помощи — на складе находились коробки с новой одеждой и обувью с бирками для курских детей.

Несмотря на практически полное выгорание помещения, Догадина отметила символичный факт — иконы в штабе остались нетронутыми. В ближайшее время волонтеры планируют начать уборку в помещении и можно скорее собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.

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В Ленинградской области неизвестный поджег склад волонтерского штаба, уничтожив гуманитарную помощь для военных в зоне СВО и детей из Курской области. Поджигатель задержан, сообщает правительство области. «Вечером 24 мая в Подпорожье Ленинградской области произошел поджог склада местного волонтерского штаба. Огнем уничтожены собранное волонтерами обмундирование для военнослужащих в зоне СВО, закупленная техника, а также новая одежда и обувь для детей из Курской области. Преступник задержан», — уточняется в telegram-канале правительства Ленинградской области. Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что отправка гуманитарного груза в зону СВО планировалась 29 мая. «Злоумышленник намеренно поджег именно помещение склада, где хранились вещи, техника и медикаменты», — написала она. Особое возмущение волонтеров вызвало уничтожение детской помощи — на складе находились коробки с новой одеждой и обувью с бирками для курских детей. Несмотря на практически полное выгорание помещения, Догадина отметила символичный факт — иконы в штабе остались нетронутыми. В ближайшее время волонтеры планируют начать уборку в помещении и можно скорее собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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