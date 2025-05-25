В Харьковской области сообщают о замаскированных минах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают замаскированные мины на территорию Харьковской области, находящейся под контролем российских войск. Они используют для доставки беспилотные летательные аппараты, рассказала военно-гражданская администрация Харьковской области в своем telegram-канале.
«Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, продолжают сбрасывать замаскированные мины через линию боевого соприкосновения на Харьковском направлении. Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными», — сообщили в ведомстве.
ВСУ маскирует мины под аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и игрушки. Военно-гражданская администрация обратилась к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от приближения к обнаруженным подозрительным предметам и не пытаться их поднимать, поскольку они могут представлять опасность.
Курскую область, после того, как из нее были вытеснены украинские войска, проверили на мины. Покидая территорию региона, ВСУ установили мины с механизмом, препятствующим их извлечению, чтобы затруднить работы по разминированию, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.