В Королеве горит ТЦ «Пионер», который располагается в историческом здании. Огонь удалось локализовать. Жильцы соседних домов жаловались, что дым попадает в некоторые квартиры.
Площадь возгорания оценивается в 80 квадратных метров. По предварительной информации, жертв удалось избежать, так как посетители вовремя покинули здание при первых признаках задымления. Территорию оцепили для МЧС, на месте работают четыре пожарные машины. По предварительным данным, причиной могло стать возгорание строительных материалов. Причем это второй пожар за сутки в этом здании. Местная жительница Елена рассказала URA.RU, что оно имеет историческую ценность для Королева.
«Для многих это память. Здание имело историческую ценность. Одно из известных в городе и памятник эпохи конструктивизма в советской архитектуре», — сказала собеседница. Что происходит на месте происшествия — в материале URA.RU.
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