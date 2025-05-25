Соскин: Трамп приказал Зеленскому сидеть тихо и не злить Путина

Владимиру Зеленскому не стоит злить президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Ему (Зеленскому — прим. ред.) Трамп сказал сидеть тихо и не злить Путина», — заявил Соскин. Он также выразил мнение, что на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины именно президент России владеет инициативой, а Трамп ставит украинского лидера перед свершившимися фактами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен продолжать или увеличивать военную и финансовую помощь Украине, призывая Европу взять на себя основную поддержку. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечал, что у Владимира Зеленского нет серьезных аргументов на переговорах с Россией и поддержал идею прямых контактов между сторонами.
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