«Дым валит в соседние дома, тяжело дышать»: что происходит на месте пожара в ТЦ «Пионер»

Жители Королева жалуются, что дым от пожара в ТЦ «Пионер» попадает в квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Королева сообщают, что дым видно за несколько километров
Жители Королева сообщают, что дым видно за несколько километров Фото:

В Королеве продолжается масштабный пожар в торговом центре «Пионер». Местная жительница Елена Зубова сообщила URA.RU, что дым от пожара валит в соседние дома и людям становится тяжело дышать.

"Многие ушли закрывать окна, чтоб хоть как-то не допустить большего задымления квартир", — рассказала Зубова агентству. Она также отметила оперативную работу полиции, которая предупредила людей об опасности токсичного задымления и необходимости держаться подальше от места пожара. В соцсетях жители дома на Дзержинского 28/2 пожаловались, что в квартирах стало тяжело дышать, несмотря на закрытые окна.

Собеседница агентства также подчеркнула, что горящий торговый центр является памятником конструктивизма — знаковым образцом советской архитектурной эпохи. "Для многих это память", — сказала Елена. В аналогичном стиле выполнен расположенный неподалеку «дом-трактор» на улице Ленина, также представляющий историческую ценность.

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В Королеве продолжается масштабный пожар в торговом центре «Пионер». Местная жительница Елена Зубова сообщила URA.RU, что дым от пожара валит в соседние дома и людям становится тяжело дышать. "Многие ушли закрывать окна, чтоб хоть как-то не допустить большего задымления квартир", — рассказала Зубова агентству. Она также отметила оперативную работу полиции, которая предупредила людей об опасности токсичного задымления и необходимости держаться подальше от места пожара. В соцсетях жители дома на Дзержинского 28/2 пожаловались, что в квартирах стало тяжело дышать, несмотря на закрытые окна. Собеседница агентства также подчеркнула, что горящий торговый центр является памятником конструктивизма — знаковым образцом советской архитектурной эпохи. "Для многих это память", — сказала Елена. В аналогичном стиле выполнен расположенный неподалеку «дом-трактор» на улице Ленина, также представляющий историческую ценность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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