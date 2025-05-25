«Дым валит в соседние дома, тяжело дышать»: что происходит на месте пожара в ТЦ «Пионер»

В Королеве продолжается масштабный пожар в торговом центре «Пионер». Местная жительница Елена Зубова сообщила URA.RU, что дым от пожара валит в соседние дома и людям становится тяжело дышать.
"Многие ушли закрывать окна, чтоб хоть как-то не допустить большего задымления квартир", — рассказала Зубова агентству. Она также отметила оперативную работу полиции, которая предупредила людей об опасности токсичного задымления и необходимости держаться подальше от места пожара. В соцсетях жители дома на Дзержинского 28/2 пожаловались, что в квартирах стало тяжело дышать, несмотря на закрытые окна.
Собеседница агентства также подчеркнула, что горящий торговый центр является памятником конструктивизма — знаковым образцом советской архитектурной эпохи. "Для многих это память", — сказала Елена. В аналогичном стиле выполнен расположенный неподалеку «дом-трактор» на улице Ленина, также представляющий историческую ценность.
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