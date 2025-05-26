В России перестали работать несколько аэропортов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга ввели ограничения
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Ограничения в аэропортах ввели для обеспечения безопасности полетов
Ограничения в аэропортах ввели для обеспечения безопасности полетов Фото:

В российских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево) введены ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ночью в аэропортах Домодедово и Жуковкий уже вводились ограничения, которые позже были сняты. 

Обновлено в 5:20 (по мск). Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменены. Об этом сообщил Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на подступах к столице был перехвачен беспилотный летательный аппарат. В общей сложности 25 мая было уничтожено 19 дронов, передает «Царьград».

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В российских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево) введены ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ночью в аэропортах Домодедово и Жуковкий уже вводились ограничения, которые позже были сняты.  Обновлено в 5:20 (по мск). Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменены. Об этом сообщил Кореняко. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на подступах к столице был перехвачен беспилотный летательный аппарат. В общей сложности 25 мая было уничтожено 19 дронов, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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