В России перестали работать несколько аэропортов

В российских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево) введены ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ночью в аэропортах Домодедово и Жуковкий уже вводились ограничения, которые позже были сняты.
Обновлено в 5:20 (по мск). Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменены. Об этом сообщил Кореняко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на подступах к столице был перехвачен беспилотный летательный аппарат. В общей сложности 25 мая было уничтожено 19 дронов, передает «Царьград».
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