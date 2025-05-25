25 мая 2025

Симоньян: уехавшие из России граждане просчитались

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Симоньян считает, что значительная часть уехавших из РФ принимали решение на основе расчета
Симоньян считает, что значительная часть уехавших из РФ принимали решение на основе расчета Фото:

Россияне, покинувшие страну в последние годы, ошиблись в своем выборе. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — заявила Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В последнее время среди известных личностей и знаменитостей, покинувших Россию, наблюдается заметное изменение настроений. Так, актриса Чулпан Хаматова, перебравшаяся в Латвию после начала специальной военной операции и выступавшая с критикой в адрес России, неожиданно заявила о своем желании вернуться на родину, передает «Царьград».

Ранее актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России после начала специальной военной операции и обосновавшаяся в Латвии, признавалась в ностальгии по родине и трудностях с работой и продлением вида на жительство. Ее решение покинуть страну вызвало критику со стороны депутатов, которые усомнились в искренности ее намерений вернуться и напомнили о прекращении поддержки уехавших звезд в Европе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне, покинувшие страну в последние годы, ошиблись в своем выборе. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — заявила Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В последнее время среди известных личностей и знаменитостей, покинувших Россию, наблюдается заметное изменение настроений. Так, актриса Чулпан Хаматова, перебравшаяся в Латвию после начала специальной военной операции и выступавшая с критикой в адрес России, неожиданно заявила о своем желании вернуться на родину, передает «Царьград». Ранее актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России после начала специальной военной операции и обосновавшаяся в Латвии, признавалась в ностальгии по родине и трудностях с работой и продлением вида на жительство. Ее решение покинуть страну вызвало критику со стороны депутатов, которые усомнились в искренности ее намерений вернуться и напомнили о прекращении поддержки уехавших звезд в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...