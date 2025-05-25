Националистический батальон «Айдар» (признан в РФ террористическим и запрещен) ежедневно несет значительные потери, пытаясь вести штурмовые действия в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области. Об этом сообщает источник в российских силовых структурах.
«Силами 24-го отдельного штурмового батальона „Айдар“ противник в основном пытается штурмовать в районе Рыжевки Сумской области. В среднем противник несет потери по 30-40 человек в сутки», — рассказал собеседник ТАСС. По его словам, украинские формирования продолжают попытки атак, несмотря на высокие ежедневные потери личного состава.
Источник также отметил, что фиксируются случаи, когда украинские военные, попавшие под удар, пытаются выдать себя за погибших ради спасения жизни, однако эти попытки зачастую оказываются безуспешными. Дополнительные подробности о ситуации в районе Рыжевки силовики не раскрыли.
На приграничной территории между ДНР и Днепропетровской областью боевики запрещенного в РФ батальона «Айдар» организовали работу нескольких мобильных крематориев, что связано с существенными потерями личного состава на данном участке фронта. По сведениям, предоставленным российскими правоохранительными органами, внутри подразделения наблюдаются внутренние разногласия между опытными военными и новобранцами, передает «Царьград».
* «Айдар» — группировка признана террористической и запрещена в РФ
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