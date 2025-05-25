25 мая 2025

В Хмельницкой области заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

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За Зеленского предложили помолиться
За Зеленского предложили помолиться Фото:

На Украине в Хмельницкой области появился билборд, который призывает молиться за президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказали местные жители.

«В селе Судилков Хмельницкой области установили билборд с фото Зеленского. На нем изображено сердце в цветах национального флага, а также надпись: „Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва“, — сообщает telegram-канал СПЖ.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Украина запретила деятельность связанных с Русской православной церковью религиозных организаций. Он пояснил, что это сделано по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России, передает RT.

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На Украине в Хмельницкой области появился билборд, который призывает молиться за президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказали местные жители. «В селе Судилков Хмельницкой области установили билборд с фото Зеленского. На нем изображено сердце в цветах национального флага, а также надпись: „Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва“, — сообщает telegram-канал СПЖ. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Украина запретила деятельность связанных с Русской православной церковью религиозных организаций. Он пояснил, что это сделано по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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