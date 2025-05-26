Стало известно число россиян, вернувшихся с подконтрольных Украине территорий

ТАСС: около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории
Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала специальной военной операции в результате 39 обменов с территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены порядка 4 500 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России. 

«Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории во время 39 обменов с начала специальной военной операции», — сообщает агентство ТАСС. Информация основана на данных, предоставленных военным ведомством. 

По информации журналистов, общее число возвращенных россиян с начала СВО составляет не менее 4 492 человек. Из этого числа тысяча граждан были освобождены в ходе самого масштабного на текущий момент обмена, который состоялся в период с 23 по 25 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала специальной военной операции в результате 39 обменов с территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены порядка 4 500 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.  «Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории во время 39 обменов с начала специальной военной операции», — сообщает агентство ТАСС. Информация основана на данных, предоставленных военным ведомством.  По информации журналистов, общее число возвращенных россиян с начала СВО составляет не менее 4 492 человек. Из этого числа тысяча граждан были освобождены в ходе самого масштабного на текущий момент обмена, который состоялся в период с 23 по 25 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...