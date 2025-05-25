25 мая 2025

В одном регионе РФ упростили правила перепланировки квартир

Адвокат Яковлева: москвичам упростили согласование перепланировки квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Стало проще заниматься перепланировкой
Стало проще заниматься перепланировкой Фото:

В Москве сделали проще правила для жителей, которые собираются заняться перепланировкой квартиры. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Изменения затрагивают сроки согласования перепланировки квартир. Их сократят с 30 до 20 рабочих дней», — сообщила Яковлева агентству «Прайм».

Москвичи смогут узаконить перепланировку дистанционно. Эти данные обновятся в базе ведомств автоматически после оформления акта о завершении работ, отметила юрист.

Ранее в России усилили контроль за перепланировкой жилья. Согласно новой процедуре, собственник квартиры должен еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями.

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В Москве сделали проще правила для жителей, которые собираются заняться перепланировкой квартиры. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева. «Изменения затрагивают сроки согласования перепланировки квартир. Их сократят с 30 до 20 рабочих дней», — сообщила Яковлева агентству «Прайм». Москвичи смогут узаконить перепланировку дистанционно. Эти данные обновятся в базе ведомств автоматически после оформления акта о завершении работ, отметила юрист. Ранее в России усилили контроль за перепланировкой жилья. Согласно новой процедуре, собственник квартиры должен еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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