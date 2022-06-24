В Санкт-Петербурге стартовал праздник «Алые паруса». Онлайн-трансляция

24 июня 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Праздник проходит в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге начался ежегодный праздник для десятков тысяч выпускников Алые паруса. Он проходит на Дворцовой площади в акватории реки Невы. После исторического шоу и музыкального концерта после полуночи под залпы салюта по Неве пройдет фрегат с алыми парусами. Сначала на Дворцовой площади пройдет шоу о значимых для истории России событиях, таких как первый полет человека в космос, победа великого князя Александра Невского и его войска на Чудском озере, шедевры Александра Пушкина и открытия Михаила Ломоносова. Далее проходит концерт с участием звезд эстрады. В этом году для выпускников выступят Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. Хедлайнерами станут The Hatters и Полина Гагарина. В 2021 году после проведения Алых парусов прошло со скандалом. Зрители отмечали, что выпускники не соблюдают противоэпидемиологические меры. Большинство жителей и гостей города присутствовали на празднике без масок, никто не соблюдал социальную дистанцию. Позже многие заявили, что, по их мнению, мероприятие стало причиной вспышки коронавируса в городе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Санкт-Петербурге начался ежегодный праздник для десятков тысяч выпускников Алые паруса. Он проходит на Дворцовой площади в акватории реки Невы. После исторического шоу и музыкального концерта после полуночи под залпы салюта по Неве пройдет фрегат с алыми парусами. Сначала на Дворцовой площади пройдет шоу о значимых для истории России событиях, таких как первый полет человека в космос, победа великого князя Александра Невского и его войска на Чудском озере, шедевры Александра Пушкина и открытия Михаила Ломоносова. Далее проходит концерт с участием звезд эстрады. В этом году для выпускников выступят Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. Хедлайнерами станут The Hatters и Полина Гагарина. В 2021 году после проведения Алых парусов прошло со скандалом. Зрители отмечали, что выпускники не соблюдают противоэпидемиологические меры. Большинство жителей и гостей города присутствовали на празднике без масок, никто не соблюдал социальную дистанцию. Позже многие заявили, что, по их мнению, мероприятие стало причиной вспышки коронавируса в городе.