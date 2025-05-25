25 мая 2025

Обломки украинского дрона рухнули у школы в Бронницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Обломки упали у тротуара
Обломки упали у тротуара Фото:

В городе Бронницы Московской области обломки украинского беспилотника упали у здания местной школы. Об этом сообщили очевидцы.

«На тротуаре лежат фрагменты сбитого дрона. Предварительно, обломки БПЛА упали около школы №2 в подмосковных Бронницах. Информации о пострадавших не поступало», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». 

Ранее в подмосковном Домодедово воспитатели спасли 98 детей при атаке беспилотников. Обломки дрона упали на территорию садика на Рабочей улице, образовав огромную воронку, передает телеканал «Царьград».

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В городе Бронницы Московской области обломки украинского беспилотника упали у здания местной школы. Об этом сообщили очевидцы. «На тротуаре лежат фрагменты сбитого дрона. Предварительно, обломки БПЛА упали около школы №2 в подмосковных Бронницах. Информации о пострадавших не поступало», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва».  Ранее в подмосковном Домодедово воспитатели спасли 98 детей при атаке беспилотников. Обломки дрона упали на территорию садика на Рабочей улице, образовав огромную воронку, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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