Президент США Дональд Трамп намерен добиться скорейшего завершения украинского конфликта, даже если это приведет к значительным потерям для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на собственный анализ внешнеполитических позиций Трампа.
«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил [президента Украины] Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал [российского лидера] Владимира Путина», — говорится в материале. Издание подчеркивает, что Трамп готов идти на заключение мира между Россией и Украиной на условиях, крайне невыгодных для Киева.
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Рэй МакГоверн в отмечал, что состоявшийся недавно диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом указывает: вне зависимости от времени и места возобновления переговоров между Москвой и Киевом, завершение противостояния произойдет на условиях, выгодных России. По словам МакГоверна, российский лидер четко донес свою позицию до главы Белого дома, передает «Царьград».
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