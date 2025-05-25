25 мая 2025

В Калининграде при пожаре взорвались три газовых баллона в жилом доме

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Три газовых баллона взорвались в доме на Новинском переулке в результате пожара
Три газовых баллона взорвались в доме на Новинском переулке в результате пожара Фото:

В жилом доме в Калининграде на Новинском переулке произошел взрыв трех газовых баллонов в результате пожара. Как сообщает telegram-канал Mash, взорвались два баллона с пропаном и один с ацетиленом.

«Три газовых баллона взорвались в доме на Новинском переулке в результате пожара. Два с пропаном и один с ацетиленом. Никто не пострадал. Огонь уже практически потушили. Дальше разбор завалов», — говорится в сообщении.

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В жилом доме в Калининграде на Новинском переулке произошел взрыв трех газовых баллонов в результате пожара. Как сообщает telegram-канал Mash, взорвались два баллона с пропаном и один с ацетиленом. «Три газовых баллона взорвались в доме на Новинском переулке в результате пожара. Два с пропаном и один с ацетиленом. Никто не пострадал. Огонь уже практически потушили. Дальше разбор завалов», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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