25 мая 2025

В России подскочил спрос на самогонные аппараты

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на самогонные аппараты вырос, а сами они подешевели
Спрос на самогонные аппараты вырос, а сами они подешевели Фото:

В России за январь–май текущего года продажи самогонных аппаратов и комплектов для домашнего пивоварения выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сами установки подешевели. Анализ основан на фискальных данных, собранных компанией «АТОЛ Онлайн».

«Объем продаж самогонных аппаратов вырос на 37%. При этом средняя стоимость покупки аппарата снизилась на 2% — до 8898 рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы анализа.

Спрос на наборы для домашнего пивоварения увеличился на 35%, тогда как интерес к комплектам для приготовления настоек, напротив, снизился на 16%. При этом средняя стоимость покупки пивоваренного набора выросла на 18% по сравнению с 2024 годом и составила 1758 рублей. Средний чек при приобретении набора для настоек достиг 1411 рублей, что на 19% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В среднем россияне приобретали хмель по цене 320 рублей, что на 12% превышает показатель 2024 года. При этом спрос на данный продукт увеличился на 14%. Кроме того, согласно опубликованным данным, средняя стоимость спиртометров, предназначенных для измерения крепости напитков, за аналогичный период снизилась на 8% и составила 401 рубль. Вместе с тем интерес к этим приборам вырос на 52% по сравнению с прошлым годом.

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В России за январь–май текущего года продажи самогонных аппаратов и комплектов для домашнего пивоварения выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сами установки подешевели. Анализ основан на фискальных данных, собранных компанией «АТОЛ Онлайн». «Объем продаж самогонных аппаратов вырос на 37%. При этом средняя стоимость покупки аппарата снизилась на 2% — до 8898 рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы анализа. Спрос на наборы для домашнего пивоварения увеличился на 35%, тогда как интерес к комплектам для приготовления настоек, напротив, снизился на 16%. При этом средняя стоимость покупки пивоваренного набора выросла на 18% по сравнению с 2024 годом и составила 1758 рублей. Средний чек при приобретении набора для настоек достиг 1411 рублей, что на 19% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В среднем россияне приобретали хмель по цене 320 рублей, что на 12% превышает показатель 2024 года. При этом спрос на данный продукт увеличился на 14%. Кроме того, согласно опубликованным данным, средняя стоимость спиртометров, предназначенных для измерения крепости напитков, за аналогичный период снизилась на 8% и составила 401 рубль. Вместе с тем интерес к этим приборам вырос на 52% по сравнению с прошлым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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