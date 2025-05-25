25 мая 2025

ВС России захватили американский заряд разминирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия России захватила переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge
Армия России захватила переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные захватили американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».

«Заряд состоит из транспортировочного рюкзака, куда уложен весь комплект в виде 30-метрового детонирующего шнура с шестью килограммами взрывчатого вещества, двигателя с направляющей и двойного инициатора. Общая масса всего добра около 13 килограмм», — отмечается в сообщении канала.

Военнослужащие 30-го мотострелкового полка продемонстрировали захваченную технику, которую подразделения Вооруженных сил Украины оставили на территории Курской области. На опубликованных кадрах видно, что в приграничном районе Курской области украинские военные покинули тяжелую военную технику, среди которой американская самоходная гаубица М109 и танки, а также оставили значительное количество снарядов и боеприпасов, передает телеканал 360.

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Российские военные захватили американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель». «Заряд состоит из транспортировочного рюкзака, куда уложен весь комплект в виде 30-метрового детонирующего шнура с шестью килограммами взрывчатого вещества, двигателя с направляющей и двойного инициатора. Общая масса всего добра около 13 килограмм», — отмечается в сообщении канала. Военнослужащие 30-го мотострелкового полка продемонстрировали захваченную технику, которую подразделения Вооруженных сил Украины оставили на территории Курской области. На опубликованных кадрах видно, что в приграничном районе Курской области украинские военные покинули тяжелую военную технику, среди которой американская самоходная гаубица М109 и танки, а также оставили значительное количество снарядов и боеприпасов, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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