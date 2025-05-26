Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной жаре 26 мая

Температура воздуха в Москве в этот понедельник может достигнуть 30 градусов, что представляет потенциальную опасность для жителей города. Об этом сообщает руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Выпущено предупреждение о том, что в понедельник температура в отдельных районах Москвы будет доходить до 30 градусов тепла. Летом это опасная температура для москвичей. И в ближайшие дни этой недели такая ситуация вполне вероятна», — передает слова Вильфанда ТАСС.
Метеоролог отметил, что столь высокая температура может вызвать дискомфорт у жителей мегаполиса, особенно в условиях плотной городской застройки. При этом за пределами Москвы, где расположены леса и водоемы, жара не несет такой опасности, как в городе. В связи с этим жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и следить за состоянием здоровья.
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