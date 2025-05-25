Трамп пригрозил ужесточением санкций против РФ

В США рассматривают ужесточении антироссийских санкций. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я абсолютно точно рассматриваю возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы», — сказал Трам на борту своего самолета, вылетевшего из штата Нью-Джерси в Вашингтон. Его слова цитирует агентство Reuters. Президент США также выразил недовольство недавними массированным ударом России по объектам на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных сторонников усилить давление против России. Также он требовал ввести новые санкции, чтобы добиться прекращения огня, писало 360.ru.
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