25 мая 2025

Трамп пригрозил ужесточением санкций против РФ

Reuters: Трамп обсудил возможность ужесточить санкции против России
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Трамп недоволен действиями России на Украине
Трамп недоволен действиями России на Украине Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В США рассматривают ужесточении антироссийских санкций. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я абсолютно точно рассматриваю возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы», — сказал Трам на борту своего самолета, вылетевшего из штата Нью-Джерси в Вашингтон. Его слова цитирует агентство Reuters. Президент США также выразил недовольство недавними массированным ударом России по объектам на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных сторонников усилить давление против России. Также он требовал ввести новые санкции, чтобы добиться прекращения огня, писало 360.ru.

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В США рассматривают ужесточении антироссийских санкций. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я абсолютно точно рассматриваю возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы», — сказал Трам на борту своего самолета, вылетевшего из штата Нью-Джерси в Вашингтон. Его слова цитирует агентство Reuters. Президент США также выразил недовольство недавними массированным ударом России по объектам на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных сторонников усилить давление против России. Также он требовал ввести новые санкции, чтобы добиться прекращения огня, писало 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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