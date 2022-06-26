Курганцам рассказали, как спастись в случае пожара из кинотеатра

Перечислены способы покинуть кинотеатр в ТРЦ «Гипер-Сити» в случае пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ГУ МЧС России по Курганской области провело профвизит в ТРЦ «ГиперСити» и рассказало, как можно покинуть кинотеатр Ultra Cinema в случае пожара или задымления. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Кинотеатр запущен в ТРЦ относительно недавно. В нем есть три зала на втором этаже и пять залов на первом. На втором этаже залы небольшие, в основном на 49 человек, поэтому у них один эвакуационный выход, остальные залы побольше — в них есть два эвакуационных выхода», — говорит Алексей Яров, замначальника ГУ МЧС России по Курганской области.

Яров отметил, что во всех залах на первом этаже эвакуационные выходы ведут непосредственно на улицу. Также залы оборудованы системами пожаротушения, оповещения и дымоудаления. Из общего холла эвакуация преимущественно осуществляется через пожарный выход к служебной парковке.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отменены проверки объектов бизнеса. Их заменили профилактическими визитами. В чем отличие профвизитов от проверок корреспонденту URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области.