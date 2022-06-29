Яна Лоренс пропала неделю назад (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменка Яна Лоренс пропала 23 июня в деревне Падерина: она ушла в неизвестном направлении, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области. Сейчас волонтеры изучают записи видеорегистраторов, надеясь найти следы пропавшей.

«Лоренс Яна Юрьевна (35 лет) ушла в неизвестном направлении в деревне Падерина 23 июня. Во что была одета, что взяла с собой — неизвестно. Обращаемся к автомобилистам, которые могли проезжать с 23 июня по деревне. Очень просим просмотреть записи с регистраторов или предоставить эту возможность нам», — рассказали URA.RU в «Лиза Алерт».

Если камеры зафиксировали передвижение потерявшейся или вы готовы поделиться файлом, связаться с волонтерами можно по номерам 8(800)700-54-52, 8(922)266-98-74. Любую информацию о потерявшейся женщине также можно сообщить по телефону 112.

В Тюмени с 21 июня также продолжаются поиски Рената Хамитова. Как ранее писало URA.RU, мужчина оставил прощальное послание в социальной сети, а затем ушел из дома и исчез.

Фото: Лиза Алерт, Тюменская область