Военкор Поддубный заявил о начале главной борьбы за Донбасс

05 июля 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Борьба за Славянск — это главная битва за Донбасс, считает Евгений Поддубный Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лисичанск и вся Луганская Народная Республика (ЛНР) освобождены от киевского режима, дальше чистка Донецкой Народной Республики (ДНР), а битва за Славянск фактически борьба за весь Донбасс. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Лисичанск, а вместе с ним и вся Луганская Народная Республика освобождены от формирований киевского режима. Дальше — битва за ДНР. Впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Авдеевка. И это не просто название городов. Тысячи бойцов армии ДНР 8 лет мечтают вернуться домой, на родную землю. Как только эта часть Донбасса будет освобождена, жители Донецка смогут проснуться в мирном городе», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он указал на то, что военнослужащие ДНР на протяжении восьми лет жаждут вернуться домой, «на родную землю». По его мнению, борьба за Славянск — это главная битва за Донбасс. Военкор уверен, что на примере освобождения Лисичанска можно сделать вывод о том, что ВСУ в плачевном положении. Он считает, что освобождение территорий Донбасса необходимо продолжить и идти до конца. «Ну и конечно битва за Славянск по-сути битва за весь Донбасс. Уже в Лисичанске стало понятно, что противник поломался. Морально-психологическое состояние боевиков на дне. Надо бить дальше. И гнать до талого», — резюмировал военкор ВГТРК. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. «Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов», — сообщили также правоохранительные органы ЛНР. Проведение вынужденной спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских нацформирований, денацификация и демилитаризация территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Лисичанск и вся Луганская Народная Республика (ЛНР) освобождены от киевского режима, дальше чистка Донецкой Народной Республики (ДНР), а битва за Славянск фактически борьба за весь Донбасс. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Лисичанск, а вместе с ним и вся Луганская Народная Республика освобождены от формирований киевского режима. Дальше — битва за ДНР. Впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Авдеевка. И это не просто название городов. Тысячи бойцов армии ДНР 8 лет мечтают вернуться домой, на родную землю. Как только эта часть Донбасса будет освобождена, жители Донецка смогут проснуться в мирном городе», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он указал на то, что военнослужащие ДНР на протяжении восьми лет жаждут вернуться домой, «на родную землю». По его мнению, борьба за Славянск — это главная битва за Донбасс. Военкор уверен, что на примере освобождения Лисичанска можно сделать вывод о том, что ВСУ в плачевном положении. Он считает, что освобождение территорий Донбасса необходимо продолжить и идти до конца. «Ну и конечно битва за Славянск по-сути битва за весь Донбасс. Уже в Лисичанске стало понятно, что противник поломался. Морально-психологическое состояние боевиков на дне. Надо бить дальше. И гнать до талого», — резюмировал военкор ВГТРК. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. «Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов», — сообщили также правоохранительные органы ЛНР. Проведение вынужденной спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских нацформирований, денацификация и демилитаризация территории.