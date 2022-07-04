Новый начальник полиции приступил к обязанностям 5 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Новым заместителем начальника УМВД России по Курганской области стал полковник полиции Константин Кремнев. Данная информация была 5 июля размещена на сайте областного УМВД.

«Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 30 июня текущего года на должность заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника полиции назначен полковник полиции Константин Александрович Кремнев, ранее проходивший службу в УМВД России по Липецкой области. С сегодняшнего дня полковник полиции Константин Кремнев приступил к исполнению служебных обязанностей в нашем регионе», — указано в сообщении.

Константин Кремнев ранее служил в Липецкой области Фото: сайт УМВД России по Курганской области

Кремнев родился в Чите. Он окончил Воронежский институт МВД России. В 2002 году он начал служить в УВД Липецкой области. С 2020 года он исполнял обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Липецкой области. Также он полгода проходил службу в особых условиях на территории Северо-Кавказского региона.

Предыдущим начальником полиции Курганской области был Александр Воронежский, который служил в регионе с 2019 года. В начале 2022 года он занял аналогичный пост в ГУ МВД России по Свердловской области.