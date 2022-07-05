Губернатор Моор поднялся в рейтинге влиятельных глав регионов РФ

Тюменский губернатор занял 7-е место в рейтинге влиятельных глав регионов РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В июне губернатор Тюменской области Александр Моор поднялся в рейтинге влияния глав субъектов РФ с восьмого на седьмое место. Об этом говорится в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое есть в распоряжении URA.RU.

Политические очки губернатору Тюменской области Александру Моору приносит подписание соглашения о сотрудничестве по строительству дороги Челябинск — Шадринск — Тюмень. Автодорогу планируют достроить в 2023 году. Благодаря этому решению он поднялся на седьмое место с восьмого. Эти данные приведены в рейтинге глав субъектов РФ АПЭК

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях с 8-й на 12-ую позицию. Данные исследования за 27 июня — 3 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).