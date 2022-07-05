Дмитрий Артюхов занял 10-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 10-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 27 июня — 3 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов — 10-е место. На прошлой неделе — 12-е», — значится в исследовании. Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, за неделю опустился с 8-й на 12-ую позицию рейтинга.

Глава ХМАО Наталья Комарова значительно отстает от коллег по «тюменской матрешке». За указанный период политик опустилась с 52-го на 57-е место.