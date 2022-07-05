Артюхов вернулся в топ федерального рейтинга губернаторов. Моор и Комарова отстали

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Артюхов и Моор посетили Надым, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов занял 10-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 10-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 27 июня — 3 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов — 10-е место. На прошлой неделе — 12-е», — значится в исследовании. Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, за неделю опустился с 8-й на 12-ую позицию рейтинга.

Глава ХМАО Наталья Комарова значительно отстает от коллег по «тюменской матрешке». За указанный период политик опустилась с 52-го на 57-е место.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 10-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 27 июня — 3 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 10-е место. На прошлой неделе — 12-е», — значится в исследовании. Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, за неделю опустился с 8-й на 12-ую позицию рейтинга. Глава ХМАО Наталья Комарова значительно отстает от коллег по «тюменской матрешке». За указанный период политик опустилась с 52-го на 57-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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