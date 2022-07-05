Ценник на работу автомастеров начинается с 6000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители автосервисов ЯНАО рассказали URA.RU, насколько местные условия влияют на износ автомобилей и во сколько обходится местным жителям полное техобслуживание личного транспорта. По информации собеседников агентства, ценник на проведение работ на автомобиле среднего класса начинается с шести тысяч — не считая расходных материалов, а замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ) удваивает прайс.

«Замена моторного масла вместе с масляными фильтрами происходит каждые 7000 км, но важно проверять уровень жидкости каждые две недели. Охлаждающую жидкость нужно менять каждые 160 тысяч километров», — рассказали в одном из автосервисов Нового Уренгоя.

Собеседники добавили, что помимо жидкостей и фильтров систематической замене подлежат тормозные колодки. На автоматической коробке передач — каждые 25000 км, а на механической — 30000 км.

«Замену тормозной жидкости нужно осуществлять не менее, чем раз в два года, а вот жидкости гидроусилителя руля нужно производить чаще. Лучше проверять ее и по необходимости доливать» — рассказали в СТО.

Специалисты добавили, что при правильной эксплуатации и своевременной замене расходных материалов транспортное средство прослужит дольше — это поможет избежать более серьезных поломок. «Замена топливного, воздушного, и салонного фильтров — не менее важна, так как они не дают проникать пыли, за счет этого работоспособность прилегающих частей сохраняется», — пояснили в автосервисе.

Мастера в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнили, что каждые 30000-50000 км пробега нужно менять свечи зажигания. Несвоевременная замена может привести к проблемам в работе двигателя.

«Если цепь ГРМ (газораспределительного механизма — ред.) вышла из строя — мотор получает серьезные повреждения, а это значит, что его ждет дорогостоящий ремонт. Чтобы избежать этого, нужно вовремя произвести замену — строго каждые 150 тысяч км. Не менее важная деталь для северян, аккумулятор, его нужно менять каждые три-четыре года, хотя бы для того, чтоб при минусовой температуре не гадать, заведется машина или нет» — рассказал автомеханик.

Ранее URA.RU сообщало, что будет с ценами на авто в ЯНАО. В ближайшее время ожидается, что цены снизятся, но незначительно.

URA.RU

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