В Тюмени около двух часов ночи в Южном микрорайоне загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Взорвалась машина в Южном микрорайоне. Причина неизвестна. Все потушили», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото и видео.
На кадрах видно, что возле спортивной площадки на парковке горит автомобиль. После тушения пожара на месте происшествия собрались местные жители.
«В 1:16 поступил вызов. Город Тюмень, улица Федюнинского. Загорелся автомобиль Hyundai Sonata. Ликвидация пожара была в 1:28. Работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.
В Тюмени на парковке загорелся автомобиль
Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
Последствия возгорания автомобиля
Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
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В Тюмени около двух часов ночи в Южном микрорайоне загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Взорвалась машина в Южном микрорайоне. Причина неизвестна. Все потушили», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото и видео. На кадрах видно, что возле спортивной площадки на парковке горит автомобиль. После тушения пожара на месте происшествия собрались местные жители. «В 1:16 поступил вызов. Город Тюмень, улица Федюнинского. Загорелся автомобиль Hyundai Sonata. Ликвидация пожара была в 1:28. Работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.