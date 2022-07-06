06 июля 2022

В Тюмени во дворе многоэтажки сгорела машина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке
Пожарные ликвидировали возгорание в 1:28 Фото:

В Тюмени около двух часов ночи в Южном микрорайоне загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Взорвалась машина в Южном микрорайоне. Причина неизвестна. Все потушили», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото и видео.

На кадрах видно, что возле спортивной площадки на парковке горит автомобиль. После тушения пожара на месте происшествия собрались местные жители.

«В 1:16 поступил вызов. Город Тюмень, улица Федюнинского. Загорелся автомобиль Hyundai Sonata. Ликвидация пожара была в 1:28. Работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.

В Тюмени на парковке загорелся автомобиль
Фото:
Последствия возгорания автомобиля
Фото:

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В Тюмени около двух часов ночи в Южном микрорайоне загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Взорвалась машина в Южном микрорайоне. Причина неизвестна. Все потушили», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото и видео. На кадрах видно, что возле спортивной площадки на парковке горит автомобиль. После тушения пожара на месте происшествия собрались местные жители. «В 1:16 поступил вызов. Город Тюмень, улица Федюнинского. Загорелся автомобиль Hyundai Sonata. Ликвидация пожара была в 1:28. Работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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