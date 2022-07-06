Пожарные ликвидировали возгорание в 1:28 Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

В Тюмени около двух часов ночи в Южном микрорайоне загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Взорвалась машина в Южном микрорайоне. Причина неизвестна. Все потушили», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото и видео.

На кадрах видно, что возле спортивной площадки на парковке горит автомобиль. После тушения пожара на месте происшествия собрались местные жители.

«В 1:16 поступил вызов. Город Тюмень, улица Федюнинского. Загорелся автомобиль Hyundai Sonata. Ликвидация пожара была в 1:28. Работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.

В Тюмени на парковке загорелся автомобиль Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Последствия возгорания автомобиля Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»