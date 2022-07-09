09 июля 2022
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Губернатор ЯНАО провел встречу с жителями аварийного села

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Основные объекты для планирующих переезд жителей села построят в 2023 году Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с жителями Газ-Сале. Жилой фонд села изношен на 80%, большая часть жителей планирует переехать. О визите сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«Глава округа рассказал газсалинцам о темпах строительства жилья и социальной инфраструктуры в Новом Уренгое и п.Тазовский. Основные стройки завершатся в 2023 году», — отмечается в сообщении.

Артюхов отметил, что селян, которые планируют переезд, необходимо обеспечить рабочими местами. Жители попросили у главы округа дополнительный автобус и теплую остановку, он пообещал решить вопрос.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале. Большинство жителей (85%) села хотят переехать в другие населенные пункты. Действующих предприятий в населенном пункте не осталось.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с жителями Газ-Сале. Жилой фонд села изношен на 80%, большая часть жителей планирует переехать. О визите сообщает telegram-канал «Ямал-медиа». «Глава округа рассказал газсалинцам о темпах строительства жилья и социальной инфраструктуры в Новом Уренгое и п.Тазовский. Основные стройки завершатся в 2023 году», — отмечается в сообщении. Артюхов отметил, что селян, которые планируют переезд, необходимо обеспечить рабочими местами. Жители попросили у главы округа дополнительный автобус и теплую остановку, он пообещал решить вопрос. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале. Большинство жителей (85%) села хотят переехать в другие населенные пункты. Действующих предприятий в населенном пункте не осталось.
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