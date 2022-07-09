Губернатор ЯНАО провел встречу с жителями аварийного села

Основные объекты для планирующих переезд жителей села построят в 2023 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с жителями Газ-Сале. Жилой фонд села изношен на 80%, большая часть жителей планирует переехать. О визите сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«Глава округа рассказал газсалинцам о темпах строительства жилья и социальной инфраструктуры в Новом Уренгое и п.Тазовский. Основные стройки завершатся в 2023 году», — отмечается в сообщении.

Артюхов отметил, что селян, которые планируют переезд, необходимо обеспечить рабочими местами. Жители попросили у главы округа дополнительный автобус и теплую остановку, он пообещал решить вопрос.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале. Большинство жителей (85%) села хотят переехать в другие населенные пункты. Действующих предприятий в населенном пункте не осталось.