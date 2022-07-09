В Калининграде планируют запустить авиарейсы до Тюмени

Власти Калининградской области обсуждают возможность запуска авиарейсов до Тюменской области. Об этом рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
«Мы бы хотели восстановить рейсы из Тюмени, потому что, нам кажется, это будет интересная ситуация для обоих регионов. И мы бы с удовольствием в Тюмень поехали, посмотрели Тобольск, посмотрели сам город Тюмень, потому что это действительно интересное направление. И тюменцы к нам с удовольствием поехали бы», — сообщает ТАСС со ссылкой на Ермака.
По словам министра культуры и туризма региона, также планируется запуск авиарейсов до Республики Коми. Обсуждать возможность полетов в южные города России начнут после того, как их аэропорты вернутся к работе в обычном режиме.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев лишили прямого рейса в Калининград. Улететь в этом направлении возможно лишь с пересадкой через Москву или Санкт-Петербург.
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Власти Калининградской области обсуждают возможность запуска авиарейсов до Тюменской области. Об этом рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. «Мы бы хотели восстановить рейсы из Тюмени, потому что, нам кажется, это будет интересная ситуация для обоих регионов. И мы бы с удовольствием в Тюмень поехали, посмотрели Тобольск, посмотрели сам город Тюмень, потому что это действительно интересное направление. И тюменцы к нам с удовольствием поехали бы», — сообщает ТАСС со ссылкой на Ермака. По словам министра культуры и туризма региона, также планируется запуск авиарейсов до Республики Коми. Обсуждать возможность полетов в южные города России начнут после того, как их аэропорты вернутся к работе в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что тюменцев лишили прямого рейса в Калининград. Улететь в этом направлении возможно лишь с пересадкой через Москву или Санкт-Петербург.